Internacional anuncia reforços para o elenco: Wesley e Bruno Gomes são os novos contratados

O Sport Club Internacional deu um importante passo para fortalecer seu elenco com as recentes contratações de dois jogadores promissores: Wesley e Bruno Gomes. O clube comunicou oficialmente que chegou a um acordo com o Cruzeiro Esporte Clube para a contratação do atacante Wesley, que assinará contrato por três temporadas com o Colorado.

Wesley, de 24 anos e natural de Salvador-BA, é um atacante habilidoso e versátil, com uma carreira marcada por importantes títulos. Iniciando sua trajetória profissional no Vitória–BA em 2019, ele se destacou na Série B, demonstrando excelentes habilidades de dribles e no jogo individual. Após uma passagem pelo Palmeiras, onde contribuiu significativamente para as conquistas do clube, Wesley seguiu para o Cruzeiro, onde se tornou uma referência no time titular.

Além de Wesley, o Internacional também fechou acordo com o Coritiba Foot Ball Club para a contratação do meio-campista Bruno Gomes. Com 22 anos e nascido no Rio de Janeiro-RJ, Bruno é um jogador talentoso que já teve passagens pela Seleção Brasileira de base. Sua trajetória inclui clubes como Vasco da Gama e Coritiba, onde se destacou como titular e teve uma evolução notável.

Ambos os reforços chegam para agregar qualidade e profundidade ao elenco colorado, aumentando as opções táticas do técnico e fortalecendo as perspectivas do Internacional para a temporada. A torcida aguarda ansiosamente para ver esses novos talentos em ação no gramado do Estádio Beira-Rio.