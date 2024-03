Internacional vence Nova Iguaçu sem sustos e se classifica para a terceira fase da Copa do Brasil

O Internacional derrotou o Nova Iguaçu nesta quarta-feira, por 2 a 0, e garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil. Os dois gols colorados foram anotados pelo atacante equatoriano Enner Valencia.

Com a vitória, o Internacional segue em busca de seu segundo título do torneio. A equipe ainda espera por seu adversário na próxima etapa.

O Nova Iguaçu, dono da maior goleada desta edição, encerra sua participação na Copa do Brasil. O time foca agora na reta final do Campeonato Carioca.

O time comandado por Eduardo Coudet volta sua atenção para as semifinais do Campeonato Gaúcho. O Inter encontra o Juventude neste domingo para o jogo de ida. O Nova Iguaçu duela com o Vasco, na mesma data, pela volta da semifinal do Campeonato Carioca. Na primeira partida as equipes empataram em 1 a 1.

O Internacional dominou a primeira etapa da partida. A equipe produziu diversas oportunidades de gol e levou perigo à meta do Nova Iguaçu, que estava acuado e pouco fez em campo.

A pressão do Inter não demorou muito para se consolidar em forma de gol. Aos 30 minutos, após levantamento na área, Wanderson cabeceou forte para defesa de Fabricio, goleiro do Nova Iguaçu. A bola foi espalmada para cima e, no rebote, Enner Valencia, bem posicionado, bateu firme para abrir o placar a favor do Colorado.

A segunda etapa começou com muitas faltas cometidas pelos dois times. O jogo pegado resultou, aos 11 minutos, na expulsão de Igor Guilherme, volante do Nova Iguaçu, que recebeu o segundo cartão amarelo após cometer falta no lateral direito do Inter Bustos.

Com um a mais, o Internacional não teve dificuldades para alcançar o segundo gol. Aos 13 minutos, Alan Patrick encontrou Bustos livre na direita. O lateral levantou a cabeça e cruzou a bola para Enner Valencia, que estava em posição duvidosa, apenas empurrar para o fundo das redes.

Após seu segundo gol, Valencia foi substituído pelo atacante Rafael Borré, que fez sua estreia com a camisa colorada. O técnico Eduardo Coudet também promoveu outras mudanças como a saída de Alan Patrick para a entrada de Bruno Gomes. O atacante Alario entrou no lugar do meia Aránguiz.

O Internacional manteve o controle da partida nos minutos finais e assegurou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil.

Fotos: Internacional / Divulgação