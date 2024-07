iPhone X agora é “vintage”; entenda o que isso significa

A Apple atualizou nesta semana a sua lista de produtos considerados “vintage”, ou seja, que, na prática, podem receber assistência técnica por apenas mais dois anos (ou até quando durarem os estoques de peças). Na nova versão da lista, o iPhone X passa a integrar a categoria.



Lançado em 2017, o celular foi o primeiro a apresentar o FaceID, versão de leitura de biometria facial da companhia de Tim Cook que serve para, entre outras funções, desbloquear o dispositivo. Ele também foi inovador ao gravar vídeos em 4K com 60 frames por segundo, permitindo uma espécie de movimentação mais suave ao gravar.



O iPhone X trouxe outra grande novidade: a chamada tela infinita, em que o display cobre quase a totalidade da tela do aparelho. Antes dele, haviam partes maiores da tela que não eram touch screen.



O lançamento do celular representou ainda o fim do TouchID, modelo de biometria digital da companhia. À época, o encerramento do recurso foi considerado controverso, com alguns usuários reclamando sobre a extinção do botão com leitor de impressão digital.





Houve um crescimento no preço do dispositivo, que chegou ao Brasil pelo preço de R$ 7 mil.



A Apple também tem o costume de atualizar a sua lista de produtos que se tornaram obsoletos, isto é, que perderam totalmente o serviço de reparos. Assim, transformar os dispositivos em vintage é o último passo antes de sua obsolescência total.



De acordo com as regras da empresa, aparelhos se tornam obsoletos mais de sete anos após a data de sua última venda oficial. Entre cinco e sete anos depois da última venda, ele é tido como vintage.



A exceção é a linha de laptops Mac, que podem conseguir um reparo de bateria até dez anos depois do fim da distribuição do produto pela Apple, sujeito à disponibilidade das peças.



No rol de iPhones que se tornaram vintage, foram colocados, mais recentemente, o iPhone 8 Red e o iPhone 8 Plus Red. Já entre os obsoletos, estão o iPhone 6 Plus e o iPhone 5S.



Em relação a outros produtos Apple, são vintage a primeira geração de AirPods e o iPod Touch de sexta geração. Por sua vez, é considerada obsoleta a Apple TV de até a terceira geração.











O Sul