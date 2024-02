Irga divulga dados da semeadura 2023/24 na Abertura da Colheita

O Irga apresentou, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (21), os dados finais do plantio da safra 2023/24 durante a 34ª Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas, evento que ocorre até o próximo dia 23 na Estação Experimental da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão.

O Rio Grande do Sul totalizou 900.203 hectares de área semeada com arroz nesta safra, registrando um aumento de 7,17% em relação aos 839.972 ha da safra anterior.

Confira quanto foi semeado em cada uma das seis regionais:Fronteira Oeste: 263.903 Zona Sul: 154.318ha Campanha: 130.95 Planície Costeira Interna: 132.919 Central: 118.107 Planície Costeira Externa: 100.003

As cultivares Irga continuam como as mais utilizadas pelos produtores gaúchos, representando 65,21% do total. As mais usadas da autarquia foram a IRGA 424 RI, com 56,08%; e a IRGA 431 CL, com 8,58%.

Já em relação à área de soja em terras baixas, foram 422.210 hectares nesta safra, uma redução de 16,55% em relação à safra passada (505.965 ha