Ivan passa por cirurgia e começa recuperação de lesão no joelho

O Inter comunicou na tarde desta segunda-feira que o goleiro Ivan foi submetido a uma cirurgia de reconstrução do cruzado anterior do joelho direito. Conforme o Clube, agora, o jogador passará pelo pós-operatório e seguirá o planejamento construído pelo departamento médico. O Colorado evita dar um prazo para o arqueiro voltar a atuar.

Ivan foi contratado no começo do ano e fez sua estreia pelo Inter no domingo diante do Avenida. Ele atuou por 45 minutos e foi substituído no intervalo.

O lance que provocou a contusão aconteceu no final do primeiro tempo. Ivan tentou cortar um cruzamento, mas se chocou com o companheiro Vitão e mais dois adversários. Ele conseguiu ficar em campo até o fim da etapa inicial, mas no vestiário foi vetado pelos médicos e deu lugar ao reserva Anthoni.