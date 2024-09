Jair Bolsonaro fará roteiro de três dias no Rio Grande do Sul

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá uma série de agendas no Rio Grande do Sul entre os dias 12 e 14, totalizando mais de 1 mil quilômetros de roteiro. Segundo o presidente do PL em Porto Alegre, deputado federal Luciano Zucco, entre os municípios visitados estarão Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo.



Em vídeo, ao lado de Zucco, Bolsonaro fala sobre as agendas e afirma que “a direita voltará”. Zucco disse à coluna que ele e Bolsonaro deixam Brasília, no dia 12, e chegam a Pelotas no final da manhã.



Ex-ministra estará em Canoas no sábado



A senadora Damares Alves (Republicanos/DF) estará em Canoas, neste sábado, para ato da candidatura de Beth Colombo (Republicanos) à prefeitura. O evento ocorrerá no Clube Fênix, onde Beth coordenou um abrigo durante a enchente.



A candidatura de Beth em Canoas é uma das consideradas estratégicas pelo comando do partido. Lucas Dalfrancis é o coordenador estratégico de marketing.



Disputam ainda a prefeitura de Canoas Jairo Jorge (PSD), que tenta a reeleição, Airton Souza (PL), Odirlei Campiol (Novo), Marcio Freitas (PRD), e Rodrigo Cebola (PSol).