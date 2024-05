Jogos de Grêmio e Inter em competições nacionais são suspensos por 20 dias pela CBF

Após os governos gaúcho e federal decretarem estado de calamidade pública por causa das enchentes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) determinou nessa terça-feira (7) que todos os jogos de times do Rio Grande do Sul em campeonatos nacionais de todas as categorias e divisões sejam suspensos até 27 de maio. O adiamento vale para duelos como anfitrião ou mesmo visitante.



Estão abrangidas pela decisão a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, incluindo neste último as modalidades masculina e feminina. Conforme o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, o pedido havia sido encaminhado no dia anterior pela Federação Gaúcha de Futebol (FGV), em acolhimento a reivindicações de Grêmio, Inter, Juventude e outros clubes.



“Na condição de entidade organizadora das competições nacionais e atenta às suas funções institucionais, bem como ao esforço humanitário que o momento reclama, a CBF reafirma seu irrestrito apoio às autoridades para que todas as medidas e ações sejam adotadas em benefício da população gaúcha, cujo socorro é a prioridade máxima”, salienta um dos trechos do documento.



Situação precária



O ofício assinado pelo presidente da FGF, Luciano Hocsman, chamou a atenção da CBF para o cenário caótico vivido por Porto Alegre e outras 400 cidades devido a uma tragédia climática sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Acompanhado de fotos, o texto menciona o comprometimento severo de serviços e a indisponibilidade de infraestruturas como rodovias e Aeroporto Internacional Salgado Filho.



Reitera, ainda, algo que já é de conhecimento público: a devastação dos gramados e outros setores dos principais estádios gaúchos por alagamentos, bem como de seus respectivos centros de treinamento:



“Quanto à parte desportiva, nossos clubes da Série A tiveram destruídas pelas chuvas as instalações de seus CT, ao passo que os das Séries C e D têm, em sua maioria, dificuldades no deslocamento rodoviário ou aéreo, ainda que até o presente momento o Aeroporto Regional de Caxias do Sul esteja em operação. Ademais, todos apresentaram ou ainda apresentam dificuldades na preparação de seus atletas”.



Duelos continentais



Na semana passada, a diretoria da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) já havia anunciado o mesmo prazo de adiamento (20 dias) para confrontos de Grêmio e Inter em certames continentais.



O Tricolor disputa a Copa Libertadores da América, ao passo que o Colorado participa da Copa Sul-Americana. De acordo com nota oficial da entidade, a nova data dos confrontos será informada em breve.









