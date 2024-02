Jovens de Agudo e Paraíso do Sul brilham e representam o Rio Grande do Sul no concurso Miss Teen Nacional

A Agudense Isadora Drews Seiffert, de 18 anos, é coroada Miss Model Teen Rio Grande do Sul, enquanto Rauany Matias Schott, de Paraíso do Sul, recebe a faixa de Miss Teen Model Rio Grande do Sul

No último sábado, dia 24, Gramado foi palco de um espetáculo de beleza e elegância durante a final do concurso Miss Teen Rio Grande do Sul. Entre as participantes, duas jovens agudenses se destacaram, orgulhosamente representando sua cidade e estado.

Isadora Drews Seiffert, natural de Agudo, conquistou o título de Miss Model Teen Rio Grande do Sul, aos 18 anos de idade. Sua graça, charme e elegância encantaram os jurados, garantindo-lhe a merecida coroa. Não apenas Isadora, mas também Rauany Matias Schott, de Paraíso do Sul, fez bonito no palco, emocionando a plateia e recebendo a faixa de Miss Teen Model Rio Grande do Sul.

Embora o título maior do concurso tenha sido conquistado pela representante de Osório, as jovens Isadora e Rauany demonstraram um brilhantismo inegável, deixando uma marca indelével no evento.

Agora, com seus talentos reconhecidos em âmbito estadual, Isadora e Rauany se preparam para representar o Rio Grande do Sul no concurso nacional. Esta é uma oportunidade ímpar de demonstrar não apenas sua beleza exterior, mas também suas habilidades, graça e determinação.

O Miss Teen Rio Grande do Sul é uma realização da Minimal Models, empresa pertencente ao Grupo PlaneTV, sob a direção de Dominique Silva. Este evento não apenas celebra a beleza das jovens gaúchas, mas também promove sua autoestima, confiança e talento.

Que Isadora Drews Seiffert e Rauany Matias Schott levem consigo o apoio e os aplausos de toda a comunidade agudense e de Paraíso do Sul enquanto se preparam para brilhar no cenário nacional. Que possam ser inspirações para outras jovens, mostrando que com dedicação e determinação, os sonhos podem se tornar realidade.