Julho começa com frio congelante no RS nesta segunda-feira

O mês de julho começa nesta segunda-feira no Rio Grande do Sul com um frio ainda mais congelante no território gaúcho. O sol predomina no Estado sob ar seco e frio de alta pressão ao longo de todo o dia, o que irá privilegiar temperaturas baixas.



A previsão do tempo para hoje é de temperaturas entre 1° e 16° e sem possibilidade de chuva em Cachoeira do Sul – RS.





Conforme a MetSul, pelo amanhecer, as mínimas serão ainda mais baixas que o observado no final de semana em função do vento mais fraco, especialmente na Grande Porto Alegre nas baixadas da Serra e Aparados.



Na Capital, as mínimas devem girar em torno de 3°C e 4°C na região do Jardim Botânico e na zona Sul da cidade.



No interior, outra vez a esmagadora maioria dos municípios registrará marcas ao amanhecer em torno de 0ºC ou negativas. Na região de Ausentes, marcas de até -6ºC ou -7ºC. Geada será generalizada e forte.