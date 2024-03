JUSTIÇA CONCEDE MEDIDAS PROTETIVAS A JORNALISTA QUE ACUSA INTÉRPRETE DO SACI DO INTER DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL

A Justiça concedeu no domingo (3) uma medida protetiva à repórter Gisele Kümpel, do Canal Monumental. A jornalista registrou um boletim de ocorrência por importunação sexual contra o funcionário do Inter que interpreta o Saci, mascote do Colorado.

Com a decisão, o homem fica impedido de se aproximar da repórter, da sua residência e do local onde ela trabalha. Também está proibido de manter qualquer tipo de contato com Gisele e de expor a profissional nas redes sociais.

Se descumprir as determinações, o funcionário do Inter, que foi afastado pelo clube até o encerramento da investigação, poderá ser preso. O homem já prestou depoimento à polícia. Imagens de câmeras do estádio Beira-Rio estão sendo analisadas.

Gisele alega que foi abraçada e beijada sem consentimento pelo intérprete do Saci após o terceiro gol do Inter no final do último Gre-Nal, disputado em 25 de fevereiro pelo Gauchão no Beira-Rio. Na ocasião, o time da casa venceu o rival por 3 a 2.

Foto: Divulgação

Fonte: O Sul