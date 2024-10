Leandro Balardin é eleito prefeito de Cachoeira do Sul e celebra vitória com a população

Cachoeira do Sul vive um clima de festa após a eleição de Leandro Balardin (PSDB) como novo prefeito, que assume o cargo na gestão de 2025 a 2028. A comemoração tomou conta do centro da cidade, com um grande bandeiraço e expressivas manifestações de apoio por parte dos eleitores.



Balardin, que fez um emocionante discurso ao lado da vice-prefeita eleita, professora aposentada Dulce Lopes, de 70 anos, conquistou 17.088 votos, o que corresponde a 40,22% do total de votantes. Ele superou Hilton De Franceschi (Republicanos), que obteve 13.744 votos válidos, equivalente a 32,35%, Ronaldo Trojahn (PL) com 4.510 votos (12%), Vinícius Cornelli (PT) com 4.260 votos (11,33%), Mauro Falcão (PDT) com 786 votos (2,09%) e Paulo Schwab (PRD) com 674 votos (1,74%).



Com a apuração das seções eleitorais concluída antes das 20h deste domingo, 6, o total de votos em Cachoeira do Sul alcançou 45.956, sendo 42.486 deles válidos. A eleição registrou 5,12% de votos em branco e 2,42% de votos nulos, com 1.115 e 2.355, respectivamente.



Leandro Balardin, 50 anos, é casado e pai de dois filhos, além de ter ensino superior completo. Ele declarou R$ 163.922,05 em bens e é parte da coligação “Todos Juntos Por Cachoeira”. Por sua vez, Dulce Lopes, natural de Pelotas, também possui ensino superior completo e se destacou ao longo de sua carreira como professora aposentada do Estado.



A vitória de Balardin é um marco após quatro tentativas anteriores em eleições, e a celebração reflete a expectativa da população em relação à sua nova administração.











Fotos: Francis Soares