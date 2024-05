Levantamento Perdas da cheia de Abril/Maio 2024 em Cachoeira do Sul – RS

A Secretaria Municipal da Agricultura e Pecuária de Cachoeira do Sul, com o apoio da Emater, solicita aos agricultores do município que tiveram perdas com a enchente para que preencham um formulário de levantamento de dados disponibilizado pela Secretaria. Os dados alimentarão os sistemas da Defesa Civil.

Até o momento, a SMAP estava cadastrando agricultores ilhados ou isolados e que haviam ficado sem alimentos para consumo. Com estes agricultores já cadastrados e recebendo alimentos, a segunda etapa é a de levantamento de perdas, visando pleitear políticas públicas para auxílio dos agricultores.

O questionário está sendo enviado para moradores do interior e agricultores comerciais urbanos com objetivo de coleta de dados para quantificar os prejuízos climáticos no município.

Link do formulário:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeA6hCv3W2PQ1SpAcxIZQeyvyNG7z5vo7uMO32FC5IEtQuTmg/viewform