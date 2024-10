Lixeira do WhatsApp: o que você precisa saber sobre as conversas apagadas

A lixeira do WhatsApp é um recurso muito procurado por usuários que desejam recuperar mensagens apagadas do mensageiro. No entanto, o aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS), não dispõe de uma pasta de reciclagem. Desse modo, existem alguns truques e ferramentas que podem ajudar. O backup do mensageiro, por exemplo, pode ser uma alternativa para recuperar conversas, fotos, vídeos e áudios deletados por engano. Além disso, mais recentemente, o app também liberou uma nova função que permite desfazer a exclusão de mensagens apagadas sem querer. Abaixo, confira mais sobre o backup do WhatsApp.



Lixeira do WhatsApp existe?



O WhatsApp não tem uma lixeira tradicional – item comum em computadores, por exemplo. Por isso, não é possível restaurar um arquivo apagado acidentalmente usando o aplicativo. Apesar disso, existe um truque que pode ajudar a recuperar conversas que foram apagadas recentemente, incluindo as mídias trocadas no chat, como fotos e vídeos. Para isso, é necessário que o backup automático esteja ativado no aplicativo antes da exclusão da conversa. Então, desinstale o app e o instale novamente para resgatar o arquivo. Ao realizar o procedimento, porém, é possível que mensagens mais recentes sejam perdidas.



Tem como recuperar mensagens apagadas de outras pessoas?



É possível recuperar conversas e mensagens trocadas com outros contatos a partir do backup do WhatsApp. Entretanto, para ser possível resgatar as mensagens apagadas, é necessário que o backup automático do aplicativo esteja ativado previamente. Assim, é possível recuperar qualquer conversa que tenha sido apagada no mensageiro, desde que tenha sido excluído em menos de 24h.



Para ativar o backup automático no WhatsApp, vá até as configurações do app e clique em “Conversas”. Depois, selecione a opção “Backup de conversas”, clique em “Backup automático” e selecione a opção “Diariamente”. Para recuperar as mensagens apagadas, basta desinstalar o app do celular e instalá-lo novamente. Assim que o instalar novamente, na página inicial, selecione a opção “Restaurar Backup” para recuperar as mensagens apagadas no mensageiro.



Apaguei uma mensagem, consigo recuperar?



Recentemente, o WhatsApp liberou um recurso no app capaz de reverter a opção “Apagar para mim”. Com a função, o usuário tem até cinco segundos para desfazer a exclusão de uma mensagem apagada por engano. Assim, ao clicar sobre ação, a caixa de texto retorna à conversa. O recurso só está disponível para a opção “Apagar para mim”. Desse modo, a opção “Apagar para todos” não permite ainda a reversão.



Na prática, a função permite corrigir um problema comum no app, que acontece quando o usuário tenta apagar uma mensagem para todos, mas acabava apagando apenas para ele sem querer. Quando isso acontece, a mensagem é excluída permanentemente para o usuário, mas o contato ainda consegue ler o texto. Para usar o recurso, basta selecionar a opção “Desfazer”. Ela aparecerá em destaque em uma notificação na parte de baixo da tela sempre que você clicar em “Apagar para mim”.



Para que serve o backup do WhatsApp? Dá para ver mensagens apagadas?



O backup do WhatsApp é uma cópia de segurança de todas as informações trocadas pelo aplicativo. Ela fica armazenada na nuvem, e pode ser recuperada em alguns casos. Quando o usuário troca de celular, por exemplo, pode resgatar essas mensagens para usar o app no novo aparelho sem perder nenhuma conversa.



Com o backup automático, é possível definir a periodicidade com o que o mensageiro irá armazenar essas informações. Quanto menor for o período, mais atualizados estarão os arquivos salvos na nuvem. Dessa forma, sempre que uma conversa for excluída por acidente, será possível recuperá-la em até 24h. No entanto, é importante dizer que as mensagens mais recentes podem acabar sendo perdidas, uma vez que elas não estarão salvas no backup.



App para recuperar mensagens no WhatsApp funciona?



Aplicativos como o Notification History, que está disponível para Android, são uma opção para ler mensagens apagadas do WhatsApp. O app lê os conteúdos das notificações recebidas no celular e as armazena. Dessa forma, se o texto for apagado pela pessoa que enviou, o usuário pode entrar no app para procurar a mensagem na notificação e ler o conteúdo excluído.



Além dele, há, ainda, algumas opções de aplicativos que oferecem recursos extras ao WhatsApp e que permitem recuperar mensagens apagadas.