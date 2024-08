Lote 3 do Avançar Cidades está concluído

O lote 3 do Programa Avançar Cidades está concluído. No total, o programa prevê a pavimentação de 24 trechos de 19 ruas de diversos bairros da cidade. O lote concluído representa 8 ruas e 10 trechos. O investimento total do programa soma R$ 10.179.060,06.



Nos demais trechos (lote 2 e lote 4) o trabalho segue em andamento. A empresa responsável pela obra, Pavimentadora Jantsch, chegou a parar o trabalho por um período devido à enchente do mês de maio, mas retomou o trabalho em meados do mês de junho.



Avançar Cidades



O trabalho é dividido em 5 etapas (microdrenagem, terraplanagem, pavimentação com blocos de concreto, calçada e sinalização vertical e horizontal).



Lote 2



– Rua Feliciano Fortes

Já iniciada a microdrenagem. Falta a terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização.

– Rua João Antônio de Barcelos

Concluída a microdrenagem. Falta a terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização.

– Rua Joaquim Correa de Oliveira

Microdrenagem, terraplanagem e pavimentação concluída. Falta a calçada e a sinalização.

– Rua José Pereira da Silva

Microdrenagem e terraplanagem concluída e iniciada a pavimentação. Falta a calçada e a sinalização.

– Rua Wilney Ritter

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização.



Lote 3 (Finalizado)



– Rua Álvaro Carvalho Lewis

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Antônio M. Medeiros

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Delfino Machado (Trecho 1 e 2)

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Élio Figueiró Fischer

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Fioravante Trevisan

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Antônio Mesquita (Trecho 1 e 2)

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Laurindo Machado

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

– Rua Xafi Abrahão Nazar

Microdrenagem, terraplanagem, pavimentação, calçada e sinalização concluída.

Trecho 4

– Rua Antônio Antunes de Araújo

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização

– Rua Antônio Gomes Campos (Trecho 1 e 2)

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização

– Rua Francisco Antônio Dias

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização

– Travessa Iruí

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização

– Rua Antônio Müller

Microdrenagem e terraplanagem concluída. Falta a pavimentação, calçada e sinalização

– Rua Rodolfo Ricardo G. Drew

Microdrenagem concluída. Terraplanagem e pavimentação iniciada. Falta a Calçada e sinalização.