Lula confirma isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou nesta terça-feira, em entrevista à Rádio Metrópole, que quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.824) estará isento do Imposto de Renda.

A nova tabela vai se adequar ao novo valor do salário mínimo, que passou de R$ 1.320 para R$ 1.412. “Nós vamos fazer o que prometemos”, pontuou o presidente. No ano passado, o governo federal elevou a faixa de isenção para R$ 2,6 mil. Durante a campanha, Lula havia prometido que a isenção seria de R$ 5 mil.

Dados da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco Nacional) apontam que, sem a revisão, quem ganha mais de dois salários voltaria a ser tributado, já que a faixa de isenção não teve reajuste e permanece na tabela em R$ 2.112.

Haddad confirma revisão

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que realmente está em estudo a revisão e que a formalização da medida deve sair até o final do mês de janeiro. “Até o fim do mês a gente vai ter essa conta. Esse mês ainda a gente vai ter a conta, tá bom?”, comentou o ministro ao chegar ao ministério, onde falou com jornalistas.

Perguntado sobre o veto de R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual (LOA), sancionada na segunda-feira, Haddad disse não ter participado das negociações. “Eu não acompanhei esse processo, tem a ver com o acordo que foi feito. Eu não posso comentar porque não participei das negociações.”

O ministro da Fazenda afirmou ainda não ter novidades relativas à discussão sobre a reoneração gradual da folha de pagamentos.