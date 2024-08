Lula desembarca em Porto Alegre para agenda no Rio Grande do Sul nesta sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou em Porto Alegre na noite desta quinta-feira (15) para agendas na cidade e na Região Metropolitana nesta sexta (16). Esta é a quinta passagem pelo Rio Grande do Sul desde o início da crise decorrente das enchentes no fim de maio.



Na comitiva com o presidente estão o ministro da Secretaria para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, a ministra Nísia Trindade (Saúde), o ministro Jader Filho (Cidades) e o ministro Renan Filho (Transportes), entre outras autoridades federais, regionais e locais.



Na capital gaúcha, às 10h, Lula acompanha a entrega de 253 unidades habitacionais em quatro empreendimentos (Morada da Fé, Dois Irmãos, COOHAGIG e Orquídea Libertária). Ao todo, os quatro empreendimentos totalizam 1.290 unidades habitacionais, as quais serão entregues até o fim do ano. Além disso, o presidente entregará as primeiras chaves do programa Compra Assistida, modalidade criada para adquirir imóveis prontos (novos ou usados) para as famílias atingidas pelas enchentes. Do estoque já catalogado de cerca de 5.800 unidades habitacionais já cadastradas, já existem 129 famílias com processo de contratação iniciado. Dessas 129 famílias, as três primeiras com moradia definida participarão do ato com o Presidente.



O presidente também participa da assinatura de dois novos projetos com recursos do Fundo do Desenvolvimento Social, que garantem 320 unidades habitacionais no bairro Campo Novo e 40 unidades habitacionais no município de Dom Pedrito.



Lula assina ainda novos projetos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) nos seguintes municípios: São Leopoldo, Taquara, Santa Cruz do Sul, Porto Alegre e Canoas, que vão totalizar 1.052 novas unidades habitacionais, com investimento total de R$ 186 milhões do governo federal.



Por volta das 12h30, o presidente participa da inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospitalar Conceição (GHC). A obra teve R$ 144 milhões em investimentos do governo. A abertura permite a realização de radioterapia no local, sem precisar transferir pacientes para outros serviços.



O novo local possibilita a expansão da área de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) que necessitam de transplante de medula óssea. Ao longo do evento, será assinada a autorização para a abertura do processo de contratação de duas obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC): o Centro de Apoio ao Diagnóstico e Terapia e o Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico.



Ao fim das agendas na capital gaúcha, o presidente Lula se desloca para São Leopoldo. Lá, por volta das 15h30, participa da inauguração das obras do Complexo da Scharlau. A entrega resolve o que é considerado o maior gargalo logístico do Rio Grande do Sul. O projeto inclui duas novas alças no viaduto da Scharlau (que já existia) e o alargamento das pistas de acesso ao viaduto, que passam de duas para três faixas em cada sentido. As obras integram um pacote de melhorias de tráfego na BR-116, atravessam sete cidades e se estendem por 38,5 km.



São Leopoldo é um centro estratégico porque dá acesso a Caxias do Sul, segundo maior pólo metal-mecânico do Brasil, a Novo Hamburgo (polo calçadista) e a Gramado (um dos principais destinos turísticos do Brasil). Segundo estimativas do Ministério dos Transportes, 140 mil veículos transitam diariamente pelo Complexo da Scharlau.