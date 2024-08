Lula retorna ao Rio Grande do Sul nesta sexta-feira

O ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do RS, Paulo Pimenta, confirmou agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (16) no Rio Grande do Sul. A viagem ocorre para acompanhamento das ações do governo federal na reconstrução do Estado após as enchentes. Lula desembarca em Porto Alegre na quinta-feira (15) à noite.



Na última visita, ocorrida em 6 de junho, Lula anunciou um plano para a preservação de empregos nas regiões mais atingidas pelas enchentes. Nesta sexta-feira, ele participará da entrega de obras em duas rodovias federais: o viaduto da Scharlau, na BR-116 em São Leopoldo, e a duplicação de 24 quilômetros da BR-290. Esses atos estão programados para ocorrer durante a manhã.



No período da tarde, Lula estará na Zona Norte de Porto Alegre para a inauguração do Centro de Oncologia e Hematologia do Grupo Hospital Conceição. A estrutura, que já opera parcialmente desde junho, aguardava a presença do presidente para sua inauguração oficial. Além disso, Lula entregará moradias do programa “Minha Casa, Minha Vida” para famílias atingidas pelas enchentes, sendo essas as primeiras a receberem novas casas após o desastre.



Mortes



Atualização divulgada na última sexta-feira (9) ampliou para 183 o número oficial de mortos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul. De acordo com a Defesa Civil estadual, a lista foi acrescida de uma vítima ainda não identificada, no município de Marques de Souza (Região Centro-Leste). Outras 28 pessoas continuam desaparecidas.

Ao todo, 478 dos 497 municípios gaúchos foram afetados pela maior catástrofe já ocorrida no Estado. Estima-se que quase 2,4 milhões de seus cerca de 11,3 milhões de habitantes sofreram algum tipo de perda humana ou material, o que representa um índice superior a 21%.



Obras



O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse nesta segunda-feira que o chefe do Executivo também fez um pedido para que ministros visitem os Estados para fazer o acompanhamento de obras anunciadas.

De acordo com Padilha, Lula vai manter o ritmo de viagem aos Estados para acompanhar a execução das obras.