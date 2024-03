Lula visita o RS nesta sexta-feira; como será a agenda do presidente no Estado

Seis meses após as enchentes que devastaram o Vale do Taquari, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita a região nesta sexta-feira (15). Em evento fechado em Lajeado, Lula vai anunciar recursos para recuperação de cidades e construção de residências. Antes, em Porto Alegre, o presidente se reúne com empresários na sede da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs).

Lula viaja acompanhado de oito ministros: Rui Costa (Casa Civil), Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), Camilo Santana (Educação), Nísia Trindade (Saúde), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação).

A chegada do presidente está prevista para as 10h30min, no terminal antigo do aeroporto Salgado Filho. Dali, a comitiva segue de helicóptero para Fiergs. Diante de uma plateia formada por autoridades, empresários, políticos e representantes de movimentos sociais, Lula irá detalhar os projetos do Novo PAC para o Estado.

Não há garantia de que o presidente irá fazer anúncios de novos investimentos para o Estado. Ao final do evento, Lula irá participar de um almoço informal com membros da direção da Fiergs e amigos gaúchos, como os ex-governadores Olívio Dutra e Tarso Genro. Enquanto isso, os ministros darão entrevista coletiva à imprensa – o presidente não irá conversar com os jornalistas. Na sequência, a comitiva segue para Lajeado.

Lula será recebido às 15h no auditório da Universidade do Vale do Taquari (Univates), onde fará uma prestação de contas dos recursos enviados para o Estado em função dos estragos causados por enchentes no ano passado. Além de detalhar os R$ 350 milhões em verbas federais destinados à região, o presidente anuncia novos investimentos.

Os recursos irão custear obras de infraestrutura nos municípios atingidos pelas enxurradas de setembro, como construção de pontes e rodovias, além de conjuntos habitacionais incluídos no programa Minha Casa, Minha Vida Calamidades.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, o prefeito de Lajeado, Marcelo Caumo (PP), salientou o bom andamento das obras habitacionais e reconstrução dos serviços públicos na região. À frente do maior município do Vale do Taquari, Caumo disse que a maior angústia é a demora na liberação de crédito às empresas atingidas pelas enxurradas.

— A grande parte em aberto é o auxílio para os empresários. Quando o vice-presidente (Geraldo Alckmin) esteve no momento da enxurrada, se tratou de linhas de crédito de juros subsidiados e, na verdade, as indústrias estão enfrentando muita dificuldade porque o recurso é com juros de mercado — alerta o prefeito.

Após a cerimônia, Lula e os ministros retornam a Porto Alegre, embarcando em seguida de volta a Brasília.

Fonte: GZH