Mãe e dois bebês sofrem ferimentos em acidente em Venâncio Aires

Uma mulher e seus dois bebês ficaram feridos em um acidente de trânsito na manhã de segunda-feira, 18, em Venâncio Aires. O acidente ocorreu no início da manhã, na esquina das ruas Barão do Triunfo e Visconde do Rio Branco, no centro da cidade.

Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a motorista de um dos veículos teve ferimentos na cabeça, enquanto seus bebês, de quatro meses e um ano e quatro meses, estavam seguros em suas cadeirinhas e sofreram apenas lesões leves. Os três foram levados para o Hospital São Sebastião Mártir para receber atendimento médico.

Fonte: Agora no Vale