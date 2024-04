Mãe e filho morrem após acidente na BR-290, em Arroio dos Ratos

Duas pessoas morreram após um acidente entre um carro e dois caminhões, na tarde desta quinta-feira (18), na BR-290, em Arroio dos Ratos, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As vítimas são mãe e filho – a motorista do carro, de 62 anos, e o passageiro, de 43 anos.

O motorista de um dos caminhões teve ferimentos leves, enquanto o outro condutor não ficou ferido.

O acidente ocorreu por volta das 15h, na altura do km 154 da rodovia. Com a batida, o automóvel, com placas de Gravataí, ficou destruído.

Um dos caminhões ficou atravessado na pista, bloqueando os dois sentidos da rodovia. Além disso, houve derramamento de poleo sobre o asfalto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi registrado um congestionamento de aproximadamente 10 km nos dois sentidos da estrada, que liga Porto Alegre à Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul.

Os veículos desviam por estradas de chão batido na região. Estrada ficou bloqueada por quase 5 horas, sendo liberada por volta de 19h40.











G1