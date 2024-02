Magaiver denuncia falta de transporte, monitores, servidores e enturmação nas escolas municipais

Na reabertura do ano legislativo nesta segunda-feira, 19/02, o vereador Magaiver Dias (PSDB) teceu duras críticas a Secretaria Municipal de Educação (SMED) pela falta de transporte escolar para os alunos das localidades do Rincão dos Tatsch, Rincão dos Lopes, Guerkelândia, Vila Leopoldina e Passo da Areia, para as escolas Dinah Néri Pereira no Bairro Noêmia e Dr. Getúlio Vargas, no Bairro Santa Helena.

Durante seu pronunciamento no grande expediente, Magaiver mostrou o vídeo de um aluno de 12 anos, caminhando pela VRS-809, que não possui acostamento, onde as crianças se colocam em risco indo a pé até a escola. “Na cidade da prefeita professora, a educação vive um caos”, relatou o vereador.

Falta de monitores

O parlamentar ainda relatou a situação da Escola Dr. Honorato Souza Santos, no Passo D’areia, onde uma turma de pré, que possui 20 alunos, sendo seis autistas que não possuem monitores. “Todo o ano é a mesma coisa, retornam às aulas e falta de monitores nas escolas, até quando vai isso?”, cobrou o vereador.

Enturmações no Ataliba Brum

Magaiver também informou da mobilização dos pais da Escola Ataliba Brum, na RSC-403, sobre as enturmações. “Enturmação em pleno 2024 é um retrocesso, as crianças não vão aprender”, destacou.

Vaquinha

A cobrança também se estendeu à falta de servidores para a limpeza e merendeiras nas escolas municipais. “Eu sei de escolas que os pais estão fazendo vaquinha para faxinar a escola, que é um absurdo. Tem escola que a diretora tem que fazer a merenda, quando dá tempo de fazer, tem merenda, quando não dá as crianças ficam sem merenda”, finalizou Magaiver.

Foto: Divulgação