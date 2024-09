Confira algumas imagens do desfile do Dia do Gaúcho, realizado na tarde desta sexta-feira, 20 de setembro, na Rua Júlio de Castilhos, no centro de Cachoeira do Sul. O evento atraiu um público estimado de mais de 10 mil pessoas ao longo da rua.



Créditos: Replay Mídia Visual / Edição de Imagens / Eduardo Santos

Créditos: Francis Soares