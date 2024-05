Mais de 100 pessoas já foram presas por crimes praticados durante as inundações no Rio Grande do Sul

Mais de 100 pessoas já foram presas por crimes praticados durante as enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Segurança Pública.



Desse total, quase metade dos bandidos capturados estava em abrigos montados para atender as vítimas das inundações. Entre os crimes registrados, estão estupros, assédio sexual, roubos, furtos e tráfico de drogas.



Diversas residências foram saqueadas depois que os moradores tiveram que deixá-las por causa dos alagamentos. Algumas pessoas se recusam a sair de suas casas em Porto Alegre e na Região Metropolitana por medo desse tipo de crime.



Todas as forças de segurança do Estado estão atuando em conjunto para combater a criminalidade. O efetivo conta com o apoio da Força Nacional.













O Sul