Mais um lote de beneficiários recebe apoio do programa Volta por Cima

O governo do Estado pagou nesta sexta-feira (1º), o segundo lote dos recursos previstos pelo programa Volta por Cima para famílias afetadas por eventos climáticos ocorridos entre 28 de outubro e 31 de dezembro de 2023. O benefício foi creditado no Cartão Cidadão de 2.789 famílias de 35 municípios e Cachoeira do Sul é um dos municípios com famílias contempladas

O valor total do novo lote soma R$ 3.563.300 em apoio financeiro por parte do governo do Estado. Foram destinados R$ 2,5 mil para famílias desabrigadas ou desalojadas e R$ 700 para atingidas (que tiveram danos parciais em suas residências, mas que nela permaneceram). Ainda está sendo operacionalizado o último lote de benefícios referentes ao Decreto 57.418. Os valores devem ser creditados até o fim de março. Para saber se têm direito ao benefício, os cidadãos podem fazer a consulta pelo número de CPF no site do Volta por Cima (https://www.rs.gov.br/volta-por-cima)

Foto: Divulgação

Fonte: Governo do Estado do RS