Mais um módulo do Programa de Turismo Rural concluído com êxito

A Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (SMTEL) participou nos dias 24 a27 de junho, de mais um módulo do Programa de Turismo Rural (PTR) do Senar RS. Aos cuidados da instrutora Claudiana Y Castro, o módulo “Segredos da Boa Culinária Rural”, contou com aulas teóricas e práticas, bem como visitas técnicas em Santa Cruz do Sul.



As aulas teóricas, que ocorreram nas dependências do Sindicato Rural, trabalharam a importância do uso dos produtos locais, que representam a cultura e a economia na construção de cardápios, valorizando a história local, que se manifesta pela culinária, o uso correto de EPIs no processo de beneficiamento dos alimentos e a apresentação dos produtos no ato de servir.



Dois empreendimentos turísticos rurais foram visitados em Santa Cruz do Sul. No Sítio Sete Águas, por onde passa o Rio Taquari Mirim, na localidade de Boa Vista, os participantes tiveram contato com a propriedade que oferta gastronomia, lazer, espaço para eventos e hospedagem durante o ano todo. No Sítio Pedagógico Paraíso, na localidade de Rio Pardinho, os participantes tiveram acesso à proposta do empreendimento que trabalha com o tripé de Educação, Experiência e Sustentabilidade, por meio da oferta de apresentações elucidativas, cursos, locais para hospedagens, eventos e cenários fotográficos, possuindo como carro chefe o acolhimento dos turistas que procuram envolvimento com a educação ambiental e o desenvolvimento humano. Atendendo escolas, profissionais técnicos e famílias, o empreendimento trabalha por meio de parcerias com outros atores da cadeia produtiva do turismo. As visitas técnicas forneceram informações sobre as potencialidades e viabilidades para a implantação de atividades turísticas rentáveis nas propriedades rurais somando às atividades primárias.



Nos dois últimos dias, as aulas práticas ocorreram nas instalações da cozinha da Associação Atlética Banco do Brasil – AABB Centro. Lá os alunos construíram pratos baseados nas produções de Cachoeira do Sul (propriedades e agroindústrias) e nos vínculos históricos culturais aqui existentes.



Cardápio 1:

Entrada: Chips de mandioca com molhos ao pesto e mostarda com mel;

Prato Principal: Galinhada acompanhada por saladas de chuchu, alface, beterraba, cenoura, tomate e bergamotas e cabotiá caramelizada; e

Sobremesa: Arroz doce puro, com merengue e na casquinha da Encrenca.



Cardápio 2:

Entrada: Caldo de cabotiá com couve e linguiça polvilhada;

Prato Principal: Peixe frito e linguiça mista com bacon, abacaxi e pimenta, acompanhados pelo arroz “Meu Pago”(com azeitonas e pimentões vermelhos e amarelos), por saladas de repolho, chuchu, beterraba, cenoura e bergamotas, mandioca polvilhada com linguiça, chips de mandioca, batata doce caramelizada e cucas; e

Sobremesa: Arroz doce, Encrenca e Chico Balanceado.

O almoço de encerramento contou com a presença da Presidente da AABB, Dolly Sleutjes, do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Paulo Ricardo Vieira da Cunha Machado, do Engenheiro Agrônomo e Técnico AteG SENAR, Ricardo Silva de Lara.



A execução do módulo contou com o apoio da Encrencas Cachoeira, Linguiças Tallowitz, Azeites Terruà, Sindicato Rural e AABB.



Para agosto será agendado o módulo “O Serviço de Restaurantes Rurais”, com carga horária de 24hs.