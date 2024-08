A secretaria municipal de Cultura de Cachoeira do Sul estará sob o comando, a partir de segunda-feira (5), da professora Márcia Patel, substituindo a atual secretária, a cineasta Mirela Kruel.



Márcia é professora aposentada do Estado e do Município, formada no Magistério da Escola João Neves e em Letras pela extinta Fafil. Construiu sua carreira na Cultura, tendo trabalhado por 30 anos no Museu Edyr Lima, onde foi diretora por 4 anos.