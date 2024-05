Marinha envia maior navio de guerra da América Latina ao RS na quarta-feira 

Parte da Base Naval do Rio de Janeiro, na quarta-feira (8), rumo a Rio Grande, no sul do RS, o maior navio de guerra da América Latina, enviado pela Marinha do Brasil para ajudar no resgate a pessoas ilhadas e no transporte de suprimentos por vias alagadas pela enchente que assola o Estado. As informações são do g1.



O Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, o Capitânia da Esquadra brasileira, levará oito embarcações de médio e pequeno porte e duas estações móveis para tratamento de água.



Também na quarta, outra embarcação enviará doações para o Estado. A Marinha anunciou ainda o envio de 40 viaturas e 200 militares que vão atuar na desobstrução das vias de acesso, além de equipes de apoio à saúde formadas por médicos e enfermeiros.

Nesta terça (7), três aeronaves serão deslocadas ao Estado. Na semana passada, a Marinha enviou oito lanchas para o Rio Grande do Sul.











gzh