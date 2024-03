Marion Araújo é o novo presidente do Comtur

O Conselho Municipal do Turismo (COMTUR) tem novo presidente. Assume a função Marion Araújo, representante da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Deixa a presidência Eduardo de Franceschi Brasil, que também representava a CDL.

O primeiro encontro do ano teve como principal pauta a eleição da nova mesa diretora, que terá a missão de liderar a construção do novo Plano Municipal de Turismo, com o respaldo da nova Lei Municipal Nº4.962, de setembro de 2023, que reestrutura e reorganiza o Conselho Municipal de Turismo, bem como cria o Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR.

A elaboração do plano terá a colaboração do SEBRAE e demais entidades públicas e privadas envolvidas. O objetivo é mobilizar as lideranças da cidade para sua elaboração e execução, promovendo o crescimento do turismo em Cachoeira do Sul. No encontro, os membros demonstraram união e o comprometimento com o desenvolvimento do turismo em Cachoeira do Sul.

Nova mesa diretora

– Presidente: Marion Araujo, representante da CDL;

– Vice-Presidente: Dariely Maria Cabral de Barros Gonçalves, representante da AMICUS;

– Primeira secretária: Livia Gonçalves de Lima, representante da SMTEL;

– Segundo secretário: Diego Fontoura da Cruz, representante da SMAP.

Fonte: Prefeitura Municipal de Cachoeira do Sul