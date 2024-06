O sorteio do concurso 2.736 da Mega-Sena foi realizado na noite dessa quinta-feira (13), em São Paulo e nenhuma aposta acertou as seis dezenas. O prêmio para este sábado (15) acumulou em R$ 47 milhões. As dezenas contempladas foram: 11 – 17 – 24 – 26 – 35 – 43. As 69 apostas que fizeram a quina vão receber quase R$ 40 mil cada.