O concurso 2.786 da Mega-Sena pode pagar R$ 35 milhões nesta quarta-feira (16), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.



As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 5.





Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 200 mil em rendimentos apenas no primeiro mês.



O último concurso da loteria – realizado na sexta-feira (11) devido ao feriado de Nossa Senhora Aparecida, no sábado (12) – não teve ganhador. Os números sorteados foram: 20, 27, 48, 50, 57 e 59.



Os sorteios da Mega são realizados tradicionalmente às terças, quintas e sábados. Nesta semana, eles ocorrem, excepcionalmente, nesta quarta e no sábado (19).