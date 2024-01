Meio Ambiente disponibiliza calendário da Semana do Descarte de 2024

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente através do seu setor de Educação Ambiental, informa a população o calendário de datas para as Semanas do Descarte de 2024.

Tradicionalmente, a primeira Semana do Descarte do ano ocorre em março. No entanto, neste ano, em um esforço para auxiliar a população na correta disposição de materiais após as enxurradas, o programa foi antecipado para janeiro. Além disso, serão oferecidas mais seis oportunidades ao longo do ano para o descarte adequado de materiais sem uso. Agora, a próxima edição será de 28 de fevereiro a 3 de março.

O que se descarta nesta semana?

Pneus, móveis, fogões, geladeiras, máquinas de lavar roupa, vidros, garrafas, material reciclável (papelão, garrafas pet, latas de cerveja e plásticos) e aparelhos eletrônicos (monitores, rádios, televisão, liquidificador, micro-ondas e aparelhos de DVD).

Como funciona a Semana do Descarte?

A entrega de material deve ser feita na Rua David Barcelos, 270 (curva da David), das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.

O que não pode ser descartado?

Não pode ser descartado, pilhas, baterias, lâmpadas e tonner.

Importante!

Ao término de cada Semana do Descarte, nas tardes de sexta-feira, é disponibilizado ao público os materiais considerados adequados para uso. Essa iniciativa visa proporcionar a oportunidade para que qualquer interessado possa levar esses itens gratuitamente para sua casa.

Fique por dentro das datas: