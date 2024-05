Meio Ambiente pede cuidado com cinzas nos contêineres

A Secretaria do Meio Ambiente solicita que os cachoeirenses tenham cuidado ao colocar cinzas de lareiras, churrasqueiras e fogões a lenha nos contêineres de coleta de resíduos. A Secretaria já verificou danos em algumas unidades em razão de colocação de cinzas quentes. A atitude pode também provocar faíscas e fogo, além de acidentes com catadores que retiram materiais recicláveis do contêiner. O mesmo pedido serve para o descarte de bitucas de cigarro que devem ser completamente apagadas antes de serem dispensadas.













TEXTO: Eloisa Uliana