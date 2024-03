MENINA SE CURA DUAS VEZES DE CÂNCER NA CABEÇA E VAI COMPLETAR OS TÃO SONHADOS 15 ANOS EM NOVO HAMBURGO

Essa é uma história linda, inspiradora e que serve de exemplo. Ainda mais no dia internacional da mulher. Imagine você passar pelo câncer duas vezes? Vencê-lo? E ainda ter o sonho de debutar os seus 15 anos. Pois essa história é a trajetória de vida da hamburguense Laura Dalpra Chionha, de 15 anos. A “Laurinha”, como é carinhosamente chamada, teve uma batalha árdua para chegar até o dia de debutante.

Ela começa em setembro de 2018, quando a pequena Laura tinha só 9 anos de vida. Ela foi diagnosticada com tumor cerebral grau 4. O ano inteiro de 2019 foi de muita luta: a jovem, ainda criança, passou por uma cirurgia de retirada do tumor, um mês inteiro de UTI, e o mais difícil: 31 sessões de radioterapia, além de um ano inteiro de quimioterapia. Neste período, ela chegou a pesar 23 quilos, como conta a mãe, Marci Dalpra. “Ela lutou muito. Muito.

Mas, infelizmente, este tempo foi curto. Em 2021, o câncer voltou. No mesmo local. Laura de novo passou por cirurgia, e foram mais 31 sessões de radioterapia e 8 ciclos de quimioterapia. Uma luta intensa. “Foram mais de 30 transfusões de sangue, centenas de injeções para aumentar a imunidade. Uma luta contra o tempo e pela vida. Nunca larguei a mão dela”, conta a mãe. No meio do tratamento, a Laurinha pegou COVID. Mais uma batalha, pois o vírus gerou diversas complicações.

Mas ela venceu. No dia 21 de fevereiro de 2022, a grande notícia: aquela seria sua última quimioterapia. Finalmente, estava curada da batalha que tanto lutou para vencer. E chegar até aqui. “Para a medicina precisamos 5 anos de remissão para considerar cura, mas para Deus ela já está curada”, diz a mãe, emocionada com a história.

E, no próximo dia 26 de março, a grande data: Laurinha vai completar 15 anos. A festa? Em alto estilo. Amanhã, ela vai viajar para um destino, ainda não descoberto, mas muito sonhado. As fotos mostram o sorriso e o amor de uma vencedora. Viva a Laura!

Crédito:Dudu News Schmitz / Foto: Divulgação