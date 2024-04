Menino de 12 anos está desaparecido em Venâncio Aires

Está desaparecido desde a última quinta-feira (4) em Venâncio Aires o menino Kelvin Johnson Camargo, 12 anos. A Delegacia da Polícia Civil no município investiga o caso e lidera as buscas.

O menino foi visto pela última vez deixando o colégio onde estuda, a Escola Municipal Professora Odila Rosa Scherer, no Bairro União, após o término da aula, por volta das 17h. Ele deveria ter retornado para a Casa de Acolhimento do município, onde estava abrigado desde o último dia 21, pois sua avó, com quem Kelvin morava, estava internada no hospital da cidade em razão de problemas de saúde.

Ao chegar no colégio para buscar Kelvin, o motorista da Casa de Acolhimento foi informado que ele não estava mais no local. Os servidores do abrigo realizaram buscas ao menino durante a noite daquela quinta-feira, mas, sem encontrá-lo, registraram boletim de ocorrência na manhã da sexta-feira (5), informando seu desaparecimento à Polícia Civil.

— Ele é um menino bem tranquilo, estava se dando muito bem com todos ali na casa, tanto com a equipe quanto com as outras crianças. Esperamos que ele possa ser encontrado e o caso resolvido o quanto antes — afirma Cássio Silva, coordenador da Casa de Acolhimento.

Segundo o delegado Vinícius Lourenço de Assunção, que investiga o caso, Kelvin já havia desaparecido na terça-feira (2) anterior ao sumiço atual, mas acabou retornando à Casa de Acolhimento no mesmo dia, após contato de uma conhecida da família. Agora, seu novo desaparecimento irá completar uma semana nesta quinta-feira (11).

— Nossa investigação já está avançada, mas ainda não podemos divulgar suspeitas ou as hipóteses que estamos considerando para não prejudicar os trabalhos — destaca o delegado Vinícius.

As buscas ao menino no município até agora têm sido realizadas pela Polícia Civil. Nesta quarta-feira (10), os agentes chegaram a utilizar um cão farejador na procura, que se concentra principalmente no Bairro União e seus arredores, mas não encontraram vestígios concretos.

— Enquanto continuamos com a investigação, seguiremos com a procura nos próximos dias, ampliando cada vez mais o perímetro das buscas — acrescenta o delegado.

Nesta quarta-feira, a prefeitura de Venâncio Aires, por meio da Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Social, divulgou uma nota comentando o desaparecimento de Kelvin.

