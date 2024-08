Menopausa: novo remédio para fogachos reduz significativamente a frequência e a gravidade em ensaios clínicos

O medicamento experimental elinzanetante reduziu significativamente a frequência e a gravidade das ondas de calor associadas à menopausa, ao mesmo tempo que melhora a qualidade de vida das mulheres. A conclusão é de um estudo publicado recentemente na revista científica Journal of the American Medical Association (JAMA).



O medicamento não hormonal, que não contém estrogênio, foi testado em dois ensaios de fase 3, chamados Oasis 1 e 2, em dezenas de locais nos Estados Unidos, Europa e Israel, incluindo a UVA Health, líder do estudo. Mulheres na pós-menopausa com idades entre 40 e 65 anos com ondas de calor moderadas a graves foram randomizadas para receber 120 mg de elinzanetante diariamente, durante 26 semanas, ou um placebo inofensivo correspondente, durante 12 semanas, seguido de 14 semanas de elinzanetante.



Os resultados mostraram que as mulheres que receberam elinzanetante relataram rápidas melhorias nos sintomas e na qualidade de vida. Os ensaios revelaram reduções estatisticamente significativas na frequência e gravidade das ondas de calor na primeira semana em ambos os ensaios. Ao mesmo tempo, a qualidade do sono e a qualidade de vida geral melhoraram em ambos os ensaios na semana 12.



“A eficácia no alívio das ondas de calor em mulheres altamente sintomáticas, juntamente com melhorias no sono e no humor em vários ensaios e perfil de segurança favorável do elinzanetante, sugere que ele tem potencial como tratamento sem estrogênio para mulheres com sintomas incômodos da menopausa”, diz a pesquisadora JoAnn V. Pinkerton, diretora de saúde de meia-idade da UVA Health. “Elinzenetante é um antagonista duplo do receptor de neuroquinina em testes, o que significa que atua em dois receptores no cérebro para melhorar as ondas de calor, suores noturnos, sono e humor geral.”



Ondas de calor



As ondas de calor são causadas pela diminuição dos níveis de estrogênio durante a menopausa e, para algumas mulheres, durante anos depois. Embora existam opções de tratamento, como a terapia hormonal, algumas mulheres não as toleram ou não desejam tomá-las devido a potenciais efeitos secundários ou contra-indicações. Por causa disso, há necessidade de uma alternativa nova, eficaz e não hormonal.



“Há uma enorme necessidade não atendida de novos tratamentos para ondas de calor. Mulheres na menopausa que não podem fazer terapia hormonal devido a problemas de saúde ou que optam por não tomá-la precisam de mais opções sem estrogênio para melhorar suas ondas de calor e suores onerosos, que foram demonstrados afetar a produtividade e os relacionamentos no local de trabalho e em casa”, avalia Pinkerton, que é professora de obstetrícia e ginecologia da Escola de Medicina da Universidade da Virgínia e diretora executiva emérita da Sociedade Norte-Americana de Menopausa.



“Os distúrbios do sono são um dos sintomas mais incômodos relatados pelas mulheres na menopausa e podem afetar a fadiga do humor, a labilidade emocional, a produtividade no trabalho e a qualidade de vida”, completa.



Pinkerton e seus colegas testaram o elinzanetante nos estudos duplo-cegos do Oasis para ver se ele poderia oferecer de forma segura e eficaz uma nova alternativa para mulheres que lutam contra ondas de calor. Além de avaliar o efeito da droga nas ondas de calor, nas interrupções do sono e na qualidade de vida, os pesquisadores também procuraram possíveis efeitos colaterais.



Os principais foram dor de cabeça e fadiga leves. É importante ressaltar que não houve efeitos colaterais graves, o que é tranquilizador para a segurança do medicamento.



“Estou entusiasmada com o potencial do elinzanetante para servir como uma opção de tratamento não hormonal para mulheres com sintomas de menopausa altamente incômodos que não podem ou não querem fazer terapia hormonal”, ressalta Pinkerton. “Espero que possa se tornar uma opção segura e eficaz sem estrogênio para mulheres na menopausa que sofrem da tríade de SVM (sigla para sintomas vasomotores da menopausa) moderada a grave, interrupção do sono e diminuição da qualidade de vida relacionada à menopausa”.













