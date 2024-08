Mesmo com um a mais em quase todo segundo tempo, Grêmio fica no empate com o Corinthians

Tudo igual no início da disputa das oitavas de final entre Grêmio em Corinthians. Em São Paulo, na Arena Itaquera, as duas equipes empataram em 0 a 0, e a decisão de quem avançará às quartas de final ficará para o jogo de volta.



O Tricolor teve a vantagem de jogar com um jogador a mais por quase todo o segundo tempo, mas não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Ainda sem a Arena, o jogo de volta será disputado em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, na quarta-feira da semana que vem (7). Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem vencer, avança.



Seis dias depois do último jogo contra o Corinthians, que terminou com polêmicas de arbitragem e bronca gaúcha, o Grêmio teve três novidades. Geromel entrou na linha de três defensores no lugar de Kannemann, Carballo ficou com a vaga de Edenilson ao lado de Villasanti e Pavon formou o trio de atacantes na vaga de Nathan.



O início de jogo foi de vantagem gremista. Mesmo na casa do adversário, o Tricolor teve o controle da partida. Apesar de estar melhor, poucas chances de gol saíram desse domínio. Soteldo fez jogada individual aos nove minutos, mas após driblar Matheuzinho e passar por Ramalho, o camisa 7 chutou sem ângulo e não acertou o gol.



Um cabeceio de Alex Santana, aos 27 minutos, foi a única chegada perigosa da equipe paulista no primeiro tempo. Foi o Grêmio que teve a melhor chance de toda a etapa inicial. Com 35 minutos, Cristaldo cobrou falta da entrada da área e Hugo Souza espalmou a bola. Villasanti apareceu na pequena área para aproveitar o rebote, mas o chute fraco do volante foi defendido pelo goleiro do Corinthians.



O recomeço do segundo tempo voltou a ter a arbitragem em foco. Raniele acertou o joelho de Villasanti com o pé em uma disputa. A partida seguiu e o árbitro deu cartão amarelo ao volante do Corinthians, para desespero dos jogadores gremistas. Após pedido de revisão do VAR, o jogador teve o cartão anulado e foi expulso de forma direta. Renato mandou Gustavo Nunes e Nathan Fernandes para o campo. Geromel saiu, o que desmanchou o esquema com três zagueiros, e Pavon também deixou a partida. Soteldo e Cristaldo ficaram mais próximos na faixa central, com Nathan Fernandes pela esquerda e Gustavinho no lado direito. O Corinthians ameaçava em contra-ataques, principalmente em lançamentos de Garro para Wesley.



Depois de mais de 15 minutos em campo com um a mais, Renato resolveu aumentar ainda mais o poder de ataque da sua equipe. Arezo e Edenilson entraram. Crisltado e Carballo saíram. O camisa 9 teve uma chance clara logo após entrar. Villasanti recuperou a bola perto da área do Corinthians e tocou para Arezo, que bateu para outra grande defesa de Hugo Souza.



Mesmo com a vantagem numérica, o Grêmio não chegou a colocar pressão no Corinthians na parte final da partida. Quem assustou foi Giovane. Impedido, o atacante aproveitou uma desatenção de Reinaldo e chegou a marcar um gol nos acréscimos. Mas o lance foi anulado após revisão do VAR. Quase no último minuto, Gustavo Nunes deu uma cotovelada em Pedro Henrique e também foi expulso.



O próximo compromisso do Tricolor será no domingo (4), contra o Athletico-PR. O Grêmio deve ter os reservas no gramado sintético da Arena da Baixada. Com os titulares, a equipe decidirá a classificação na próxima quarta-feira (7), também em Curitiba, no jogo de volta contra o Corinthians.









