Meteoro ilumina o céu do sul do Brasil na madrugada desta segunda-feira

A rocha espacial entrou na atmosfera às 0 hora e 23 minutos, na divisa entre os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e mesmo com muitas nuvens em todo o estado, pôde ser registrada pelas câmeras dos observatórios do Bate-Papo Astronômico, em Santa Maria, e Heller & Jung, em Taquara. Outros observatórios registraram apenas o clarão, como o do campus Santo Ângelo do Instituto Federal Farroupilha.

Após análise, feita pelo observatório de Taquara, foi verificado que o meteoro teve uma magnitude (brilho) de -7.9 e não pertence a alguma chuva de meteoros ou corpo celeste conhecido.

As imagems impressionam, sendo registradas inclusive pelas câmeras apontadas em direções opostas ao fenômeno.

Momento em que o meteóro é registrado pelo sistema de Monitoramento de Meteoros – BRAMON

Em Santa Maria, o pizzaiolo Otávio Zancanaro, estava saindo do serviço quando avistou o fenômeno e imediatamente entrou em contato com o Bate-Papo Astronômico para informar. Veja o relato dele:

“No exato momento que deu o brilho muito forte achei que fosse um relâmpago, mas logo vi que era um meteoro enorme no céu, cheguei a me assustar, fiquei extremamente impressionado com que eu tinha visto na minha frente. Foi uma sensação única.”

Conforme Fabricio Colvero, operador das estações em Santa Maria e Santo Ângelo, ambas vinculadas também à Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros – BRAMON, este tipo de fenômeno, nesta magnitude, ocorre poucas vezes por ano em uma mesma região, e em Santa Maria é o mais brilhante registrado pelas câmeras do projeto desde 2021.