Ministério Público visita abrigos da Prefeitura

Promotores do Ministério Público do Rio Grande do Sul visitaram, na tarde da terça-feira (14), os três abrigos de responsabilidade da Prefeitura – no Ginásio Derlisão, na Escola Rio Jacuí e na Igreja Santo Antônio, para verificar o atendimento dado às famílias abrigadas. Acompanharam a visita a prefeita Angela Schuh, o Procurador-Geral Helio Garcia Junior e secretários municipais que explicaram como funciona o acolhimento e a rotina dos abrigos.

O Procurador Helio levou ao conhecimento dos promotores a disseminação, nas redes sociais, sobre supostos roubos de alimentos doados, fato que será apurado para que se chegue a quem está disseminando tais informações.

No momento da visita, além de servidores municipais, voluntários também trabalhavam nos abrigos, servindo lanche, separando roupas e realizando corte de cabelos para os abrigados.

“Em prosseguimento às atividades ministeriais neste período de calamidade pelo qual nosso Estado atravessa, foram realizadas visitas pela equipe da Promotoria de Justiça aos abrigos. O que se constatou é a exitosa ação da comunidade cachoeirense, a qual vem fortalecendo as famílias em situação de risco. Essas rotinas de solidariedade constatadas nos abrigos, por agentes públicos e por muitos voluntários, autoriza a conclusão de que estamos conseguindo superar as dificuldades que vivenciamos nos últimos dias e podemos ter, assim, esperança no amanhã”, declarou o promotor Dr. Leonardo Giron.

Números – Dados atualizados na manhã desta quinta-feira dão conta de que Cachoeira do Sul tem 2.412 famílias cadastradas como atingidas pela enchente, somando 6.348 pessoas. Destas, 158 famílias (394 pessoas) estão nestes abrigos.















Texto e fotos: Eloisa Uliana