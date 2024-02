Ministro Alexandre de Moraes nega pedido de Bolsonaro e diz que Polícia Federal pode manter data de depoimento

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu não atender pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro e determinou que a Polícia Federal pode manter a data do depoimento. A defesa de Bolsonaro havia pedido adiamento da data.

O depoimento é na investigação sobre tentativa de golpe de Estado. Segundo a PF, Bolsonaro e aliados se organizaram para não cumprir o resultado das eleições e mantê-lo no poder.

O depoimento está marcado para esta quinta-feira (22).

Os advogados do ex-presidente afirmaram que ele tem “total interesse em cooperar plenamente com a investigação e provar sua inocência”. Mas que, neste momento, buscam preservar o direito à ampla defesa.

Eles argumentaram que a decisão que autorizou a operação sobre o tema há duas semanas “contém excertos de supostas conversas presentes nos celulares apreendidos ao longo de todo este procedimento investigatório, mídias as quais a defesa não teve acesso até hoje”.

Moraes discordou. Segundo o ministro, a defesa do ex-presidente já teve total acesso ao material das investigações.

“Informe-se a Polícia Federal que inexiste qualquer óbice para a manutenção da data agendada para o interrogatório uma vez que aos advogados do investigado foi deferido integral acesso aos autos”, escreveu o ministro.

Outros depoimentos

Outros investigados também serão ouvidos nesta semana. Em Brasília, serão estes:

Jair Bolsonaro

General Augusto Heleno

Anderson Gustavo Torres

Marcelo Costa Câmara

Mário Fernandes

Tércio Arnaldo

Almir Garnier

Valdemar Costa Neto

Paulo Sérgio Nogueira

Cleverson Ney Magalhães

Walter Souza Braga Netto

Investigação

A operação Tempus Veritatis foi deflagrada no último dia 8 de fevereiro e teve como alvos, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministros e ex-assessores dele investigados por tentar dar um golpe de Estado no país e invalidar as eleições de 2022, vencidas por Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Desdobramento de inquéritos que tramitam no STF — o principal deles sendo o das milícias digitais —, a operação trabalha com a hipótese de que os alvos se dividiam em seis núcleos que agiam de forma simultânea e coordenada com objetivo de dar um golpe de Estado e impedir a posse do presidente Lula.

Parte da investigação envolve a realização de uma reunião ministerial em 15 de julho de 2022. Nela, Bolsonaro diz a ministros que eles não poderiam esperar o resultado da eleição para agir. Os advogados do presidente afirmam, no entanto, que ex-presidente nunca pensou em golpe.