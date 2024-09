Morador denuncia descaso da Secretaria de Obras de Cachoeira com buraco em via pública

O morador Cristiano Linhares Fernandes, residente na Rua São Rafael, no bairro Fátima, em Cachoeira, entrou em contato com a reportagem para denunciar o que classifica como “descaso” da Secretaria de Obras do município. De acordo com Cristiano, há um buraco de grandes proporções na calçada em frente à sua casa, o qual já foi alvo de diversas tentativas de reparo, sem sucesso.



Segundo o morador, o problema foi formalmente protocolado junto à prefeitura há oito meses, no dia 11 de janeiro de 2024, sob o processo de número 780. Desde então, Cristiano afirma ter feito quatro visitas presenciais à Secretaria de Obras – duas na gestão anterior e duas na atual – além de várias ligações telefônicas solicitando uma solução. No entanto, ele relata que até o momento a única resposta obtida foi que o caso “está sendo analisado”.



Além disso, Cristiano destaca que o buraco não está devidamente sinalizado, representando um risco iminente de acidentes graves. “Se uma criança cair ali, pode até se afogar”, alerta. Ele ainda menciona a possibilidade de proliferação do mosquito da dengue devido à água acumulada no local, agravada pela tubulação fluvial entupida há mais de um ano. A Corsan, empresa responsável pelo saneamento, já teria notificado a prefeitura sobre o problema no dia 4 de setembro de 2024.



O morador ainda relata que o buraco, resultado da erosão, já causou danos significativos à sua propriedade, incluindo a queda de parte do muro. Ele teme novos prejuízos e ressalta que, além dos danos materiais, a situação tem prejudicado a rotina da família e de um inquilino que reside nos fundos da casa, impossibilitado de acessar o imóvel devido à formação de um canal de água no corredor de entrada.



“O asfalto já está sendo comprometido pela umidade, e temo que em breve um carro acabe caindo dentro do buraco. É um descaso total da prefeitura, que até agora não tomou providências”, desabafa Cristiano. Ele ainda questiona se a administração municipal está aguardando que um acidente grave aconteça para então agir.



Cristiano encerra pedindo que a situação seja exposta para que as autoridades competentes tomem as devidas providências. O morador disponibilizou imagens do buraco, além de documentos que comprovam o protocolo realizado junto à prefeitura.