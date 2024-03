Moradores da Rua David Barcellos e Arredores Sofrem com Apagão

Na noite desta quinta-feira, 29 de fevereiro, os moradores das proximidades da Escola Borges até o Tischler, na Rua David Barcellos, foram afetados por um apagão repentino. O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 20:00 horas, deixando parte da rua às escuras.

Os residentes afetados expressaram frustração com a situação e reclamaram à concessionária de energia, RGE, sobre a falta de eletricidade. Até o momento, não há previsão de retorno do serviço, deixando os moradores preocupados com a continuidade do problema.

A RGE ainda não emitiu nenhuma declaração oficial sobre a causa do apagão ou um cronograma para a restauração da energia elétrica na área afetada. Os moradores estão ansiosos por mais informações e aguardam uma solução rápida para a situação.

Foto: Francis Soares

Fonte: Rádio Cachoeira