Moradores do Bairro Santa Helena em Cachoeira do Sul clamam por intervenção nas árvores da Praça José de Saldanha

Cachoeira do Sul, 27 de Fevereiro de 2024 – Moradores do Bairro Santa Helena estão solicitando atenção imediata das autoridades responsáveis para a urgente poda de galhos de árvores na Praça José de Saldanha. Segundo relatos dos moradores, as árvores localizadas na praça estão sobre os brinquedos destinados às crianças, apresentando riscos consideráveis aos frequentadores do local.

De acordo com testemunhas, diversos galhos secos encontram-se sobre os equipamentos infantis, representando uma ameaça iminente. O perigo aumenta consideravelmente devido ao tamanho considerável desses galhos, e já há registros de quedas anteriores, inclusive atingindo a casinha com escorregador utilizada pelas crianças.

Os residentes do Bairro Santa Helena expressam sua preocupação com a segurança dos usuários da praça, destacando que os galhos secos podem cair a qualquer momento, colocando em risco a integridade das crianças que frequentam o local. Apelam, assim, para a pronta intervenção das autoridades competentes, visando garantir um ambiente seguro e adequado para as atividades recreativas na Praça José de Saldanha.