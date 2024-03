Morre aos 67 anos o narrador esportivo Marco Antônio Pereira

Faleceu na manhã deste domingo, aos 67 anos, o narrador esportivo Marco Antônio Pereira. O comunicador havia sofrido um infarto no início do mês, precisando ser hospitalizado para realizar um cateterismo no coração. Dias após o infarto, amigos e colegas de profissão ainda organizaram uma vaquinha para auxiliar nas despesas do hospital.

Ele deixa enlutados os filhos Mariana, Eder e Henrique e netos. Pereira contava com mais de quatro décadas de atuação como narrador esportivo no RS, tendo iniciado a carreira na rádio Progresso em Novo Hamburgo, e trabalhado nas rádios Guaíba, Gaúcha, Grenal e Band. Além de fã de rock and roll, Pereira tinha como marca o uso do humor no esporte.

Atualmente, ele estava atuado como narrador do canal de Alex Bagé no YouTube. O comunicador usou suas redes sociais para lamentar o falecimento do amigo. “Vai com Deus, Marcão. Mas, não precisava ser agora. Falamos ontem ainda. Que Deus te receba da mesma forma que tu sempre recebeu teus amigos. Sorrindo e com alguma piada. Te amo irmão e foi um prazer conviver contigo teus últimos dias”, apontou.

.

.

.

.

Fonte: Correio do Povo – Foto: Guilherme Testa / CP Memória