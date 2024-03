Morre João Vicenti, gaiteiro e tecladista da banda “Nenhum de Nós”

Morreu, na noite desta terça-feira (26), aos 58 anos, o músico João Vicenti Vieira dos Santos, gaiteiro e tecladista da banda gaúcha Nenhum de Nós. Ele lutava contra um câncer no rim e faleceu às 23h no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, devido a um quadro de insuficiência hepática.

O falecimento foi inicialmente confirmado pelo irmão do artista Lidio Vieira dos Santos Junior e por Sady Homrich, baterista do grupo.

— Foi uma batalha dolorida, o mano lutou até o final, como um samurai que sempre foi. Cada um de nós fica com um pedaço dele e vamos mantê-lo vivo dentro de nós — destacou Lidio.

Via redes sociais da banda e do vocalista, Thedy Correa, uma nota oficial sobre a perda foi compartilhada (veja abaixo). “Este é um momento de profunda tristeza para todos nós. Agradecemos imensamente o carinho de todos”, diz o comunicado.

Nascido em 11 de agosto de 1965 em São Gabriel, João passou a integrar o Nenhum de Nós em 1994. Em setembro do ano passado, o músico havia sido submetido a uma “delicada cirurgia”, em Porto Alegre, conforme informou nota da assessoria à época. Seu último show com a banda ocorreu em janeiro de 2024, em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. Antes, em dezembro, participou da temporada de cinco apresentações do espetáculo Acústico 100, no Theatro São Pedro.

Uma das paixões de João eram as artes marciais. Em suas redes sociais, é possível ver fotos do artista com as vestimentas e demonstrando golpes.

O velório está previsto para iniciar às 10h no Crematório Metropolitano, em Porto Alegre. A cerimônia final deve ocorrer às 18h. Até o momento, não há mais detalhes sobre a despedida.

O prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes, decretou luto oficial de três dias a partir desta quarta-feira (27) em memória ao músico.









Fonte: GZH