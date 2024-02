Motocicleta com quase R$ 112 mil em multas é apreendida pelo Comando Rodoviário da BM em Santa Maria

Policiais do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) apreenderam, na noite de segunda-feira (12), na ERs-509, uma motocicleta CG Honda 125 Fan com R$ 111.448,37 em dívidas.

O veículo, que era conduzido por um jovem de 18 anos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), foi abordado por policiais do 1º Pelotão Rodoviário de Santa Maria. Ao consultarem no sistema, constataram que o veículo estava com licenciamento vencido e acumulava quase R$ 112 mil em multas vencidas.

Diante do fato, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao depósito.

Fonte: Brigada Militar