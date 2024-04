Motorista de 42 anos sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital de Caçapava do Sul após acidente com caminhão cegonha

Acidente grave ocorreu nesta segunda-feira (22) na BR-290, em Cachoeira do Sul, na divisa com Caçapava do Sul, na localidade do Irapuá. Por volta das 14h, um caminhão Volvo FH 460, de São Bernardo do Campo (SP), carregando automóveis Hilux, colidiu com a defensa de uma ponte e caiu no Rio Irapuá.

O motorista do caminhão, um homem de 42 anos de São Paulo, sofreu lesões graves e foi levado ao Hospital de Caçapava do Sul por terceiros. Seu estado de saúde exige uma recuperação superior a 15 dias.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o caminhão ainda permanece no rio e será removido posteriormente.