Mulher é detida com armas de facção em residência de Venâncio Aires

Na noite de segunda-feira, 11, um apartamento no centro de Venâncio Aires foi alvo de uma operação da Brigada Militar (BM). Durante a ação, foi encontrada uma grande quantidade de armamento pertencente a uma facção criminosa, incluindo fuzis calibres 556 e 762, uma pistola 9 milímetros, munições, carregadores, coletes balísticos e quase R$ 60 mil em dinheiro. Além disso, uma mulher de 26 anos foi presa no local.

A operação ocorreu por volta das 19 horas, quando o Setor de Inteligência do 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM) recebeu informações sobre um possível ponto de venda de drogas. Durante a abordagem, um veículo Peugeot 207 estacionou nas proximidades do local.

Quando os policiais chegaram ao local, descobriram todo o armamento. Ao ser questionada, a mulher de 26 anos afirmou que a facção criminosa que opera no Vale do Rio Pardo pagava o aluguel da casa onde ela morava para esconder o armamento. A acusada foi presa em flagrante por portar e possuir ilegalmente arma de fogo de uso restrito.

Depois de ser presa, ela foi levada para a UPA de Venâncio Aires para passar por exame médico e depois encaminhada para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA), onde foi autuada em flagrante. Mais tarde, foi transferida para o sistema prisional. O nome dela foi mantido em sigilo pelas autoridades policiais.

Itens apreendidos:

1 fuzil Fal calibre 762;

1 fuzil calibre 556;

1 pistola 9 milímetros Kanik;

1 espingarda calibre 12 AKSA Turkey;

1 carabina CT9 da Taurus;

2 carregadores de fuzil calibre 762;

3 carregadores de fuzil calibre 556;

2 carregadores de pistola calibre 9 milímetros;

1 carregador de espingarda calibre 12;

2 carregadores de carabina CT9;

78 munições de calibre 556;

29 munições de calibre 762;

137 munições de calibre 9 milímetros;

8 munições de calibre 12 milímetros;

6 placas balísticas Raptor;

2 placas balísticas Strike Face;

2 balaclavas;

3 capas de colete JA Rio Militar;

1 capa de colete SGA Sport;

26 gramas de maconha;

R$ 57.460,00;

1 telefone celular iPhone XR.

Foto/ Fonte: Brigada Militar