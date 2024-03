“Não é a primeira vez nem será a última”, diz trapezista que caiu durante espetáculo em circo no RS

O artista circense Joel da Silva, que sofreu um acidente durante um espetáculo em Capivari do Sul, no litoral norte do Rio Grande do Sul, já está em casa, no sábado (9), recuperando-se, sem lesões graves. A indicação médica é de que ele fique longe do picadeiro por 30 dias.

Trapezista, ele caiu de uma altura de cerca de quatro metros durante uma apresentação, na noite de sexta (8). Depois de receber os primeiros atendimentos no local, Silva foi levado, inicialmente, para o hospital de Palmares do Sul e, depois, para o Hospital de Tramandaí.

— Dos males o menor. Foi mais o tombo e a pancada. Não é a primeira vez nem será a última em que caio. Já caí outras vezes. Foi uma distração — disse Silva.

O artista também diz que é comum, em circos de menor porte, nos quais o trapezista fica em uma altura semelhante a que ele estava, não haver rede de proteção.

— Depois de um acidente, tu acabas prestando mais atenção no que está fazendo. O excesso de confiança faz a gente se descuidar um pouco — relatou o artista, de 36 anos.

Silva conta que começou no circo aos 13 anos, e desde os 18 é trapezista. O artista atualmente trabalha no Circo Texas e se apresenta com uma fantasia de Homem Aranha.

A queda do trapezista foi registrada por um espectador. As imagens mostram o artista caindo de lado e, em um segundo momento, recebendo atendimento.

Fonte: GZH / Imagens Vídeo: Divulgação