“Não será hora de voltar para casa”, diz governador Eduardo Leite; nova frente fria traz mais chuva e derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul

Em coletiva de imprensa realizada no fim da tarde desta terça-feira (7) em Porto Alegre, meteorologistas do governo gaúcho alertaram para condição de mais temporais e queda nas temperaturas em todo o Estado, a partir desta quarta-feira (8).

O governador Eduardo Leite disse que há “projeção de que as chuvas possam gerar novos dias de fortes inundações nessas regiões que já foram atingidas especialmente Vale do Taquari, a Serra”.

“Não será a hora de voltar para casa, não será hora de estar nos lugares que foram atingidos”, disse.

Conforme os especialistas, a previsão é de que as tormentas afetem todas as regiões, com descargas elétricas, granizo e ventos de até 100 km/h. São esperadas temperaturas mínimas entre 5°C e 11°C.

“A condição um pouco mais expressiva ainda que a gente está prevendo é a parte da Metade Oeste do Rio Grande do Sul. Então, se a gente for traçar aí uma uma região, diríamos que seria a parte da Campanha, o Oeste, o Centro e o Noroeste do estado com relação a temporais”, afirmou a meteorologista Cátia Valente, da Sala de Situação do Rio Grande do Sul.

Aumentou para 95 o número de mortes provocadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, de acordo com balanço divulgado na noite desta terça pela Defesa Civil Estadual.

Pelo menos 131 pessoas estão desaparecidas e 372 ficaram feridas. Mais de 200 mil pessoas encontram-se desalojadas ou desabrigadas.

No total, 401 municípios do Estado registraram danos em razão dos temporais dos últimos dias. Conforme o boletim da Defesa Civil, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pelas cheias que assolam o RS.











