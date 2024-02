Nathan Fernandes e Diego Costa, estão treinando normalmente e progredindo em sua preparação para o Gre-Nal

No treino do Grêmio desta segunda-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, Nathan Fernandes e Diego Costa estiveram presentes. Em uma mini pré-temporada, o centroavante está em dúvida para o clássico Gre-Nal do próximo domingo, assim como o ponta-esquerda, que está se recuperando de uma lesão no tornozelo.

Após a vitória sobre o Santa Cruz, o técnico Renato Portaluppi enfatizou que os treinos da semana serão decisivos para definir a escalação contra o Inter. Sobre o centroavante, Renato foi claro: “Ele é quem vai decidir”, revelou.



Na sua apresentação, Diego Costa expressou a necessidade de alguns dias de preparação para estar pronto para atuar na temporada, e por isso sua presença é incerta.

Por outro lado, a dupla Pavón e Du Queiroz deve entrar como titulares no confronto. O argentino afirmou em entrevista coletiva: “Estou muito bem, comecei o ano fazendo pré-temporada. Fisicamente estou bem, e se precisarem de mim, estou à disposição”.